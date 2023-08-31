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Lego高增長告終 營業利潤跌19%

【明報專訊】全球最大玩具商樂高（Lego）自疫情以來的急速增長告終，上半年收入停滯不前，且錄得近20年來最嚴重的利潤倒退。今年上半年，樂高銷售額按年僅增1%至274億丹麥克朗（約314億港元），營業利潤則按年大跌19%至64億丹麥克朗（約73億港元），至少是2004年以來最大跌幅。不過樂高表示，沒有在上半年加價，且暫未有此打算，因為運費和原材料成本已趨正常化。

行政總裁克里斯蒂安森（Niels Christiansen）將利潤下滑，部分歸咎於建設新廠及招聘軟件工程師等投資。他強調玩具行業在上半年充滿挑戰，不過在玩具市場銷售額收縮之際，樂高銷售仍維持增長，從競爭對手搶佔市場份額，鞏固了樂高作為全球收入及利潤最高的玩具商地位。

相比下，樂高在美國上市的競爭對手美泰（Mattel）（美：MAT）和孩之寶（Hasbro）（美：HAS），上半年均銷售額下滑，並錄得虧損。

看好內地 年底增至逾500分店

克里斯蒂安森說，過去5年，樂高每年的收入增速，平均超越玩具行業12%，而今年上半年的營業利潤幾乎是2019年同期的兩倍。他表示，由於財務狀况強勁，樂高毋須按市場起跌來啟動或停止投資。樂高目前於越南和美國興建兩家新廠，另將擴建現有的其中4家工廠。樂高另計劃增加對可持續發展技術的投資，取代部分以化石燃料製成的塑膠用料。

樂高繼續看好中國中產家庭的市場，今年開設的新店，逾半將於中國開幕，令中國門店總數將在今年底增至逾500家。整體而言，樂高計劃今年在全球開設150家新店，令全球的門店總數增至約1050家。不過樂高將今年的銷售額增長預測，由「高個位數」百分比，下修至「個位數」百分比。

（綜合報道）

[國際金融]