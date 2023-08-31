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西武員工罷工 業界逾60年來首見

【明報專訊】西武百貨池袋總店的網站公布，受罷工行動影響，該店將於周四關閉一天。這將會是日本逾60年來，首次有大型零售店舉行全天罷工。日本工會近數十年都鮮有展開工業行動。

抗議或賣予美基金

這次罷工涉及多達900名員工，以抗議百貨公司擁有者7&i Holdings計劃將崇光與西武10家連鎖店，出售給美國投資基金Fortress。員工憂慮這宗估計價值15億美元的交易，當中涉及池袋旗艦店與著名電子產品零售商Yodobashi Camera的合併，最終會導致員工失業。

崇光西武工會與7&i管理層之間的糾紛已持續數月。7&i一直面臨來自美國維權投資者ValueAct的壓力，要求其剝離非核心業務。雖然新冠疫情爆發前，遊客增長為日本百貨行業帶來支持，但在7&i的投資組合中，百貨業務的表現，遠遜於核心的7-11便利店業務。

7&i去年同意將虧損的崇光與西武百貨出售，但因工會反對而被推遲。工會代表及知情人士向《金融時報》稱，儘管7&i尚未正式公布出售百貨業務的決定，但該公司將於周四召開特別董事會會議，屆時料將宣布按計劃進行交易。

隨着消費趨勢轉變，加上網上銷售增長，日本一些百貨連鎖面臨挑戰。崇光與西武百貨連鎖的收入，在過去10年下降45%，截至2022年3月的年銷售額為4470 億日圓（約240億港元）。消息人士稱，Fortress最初計劃斥資約2500億日圓（約135億港元）進行收購，但目前可能已降價至2200億日圓（約119億港元）。

（綜合報道）

[國際金融]