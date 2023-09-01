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恒指先升後回跌百點 分析：港股尋底未完

標籤：經濟

【明報專訊】雖然內地製造業PMI勝預期，但港股8月最後一個交易日仍先升後跌，恒指全日跌100點，收報18,382點。MSCI季檢調整成分股，大市成交增至1365億元，創1個月高位。總結8月港股跑輸區內主要股市，恒指累跌近1700點或逾8%，錄得半年來最大單月跌幅，國指、科指月內同挫逾8%。

超強颱風蘇拉逐步逼近本港，原本恒指換馬買賣盤今天收市前湧現，但恒指公司稱，若本港證券市場因惡劣天氣全日停市，指數調整將推遲1個交易日至下周一（9月4日）收市後落實；若今天港股部分時間開市，指數會如期調整。 

8月累跌逾8％ 跑輸區內股市

隔晚美股靠穩，恒指昨高開97點後，升幅一度擴大至184點，但人民幣反覆偏軟，外資繼續經滬深股通流出A股，恒指亦由升轉跌，最多跌170點低見18,312點，最終恒指收報18,382點，跌100點；國指收報6332點，跌24點。北水淨流入減至28.31億元，連續第9日流入，累計吸資356.83億元，南水則淨流出42.97億元人民幣，連續第5日走資。

科技股普遍向下，騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）跌幅不足1%，美團（3690）挫逾4%，京東（9618）跌2%；內房股個別發展，龍湖（0960）跌近5%，為表現最差藍籌，萬科（2202）叫停配售A股，跌近4%，碧桂園（2007）及中國恒大（3333）逆市升逾1%。全月計，中海油（0883）是8月表現最佳藍籌，累升6.36%，表現最差的是碧桂園，累跌43.67%。

第一上海首席策略師葉尚志表示，港股繼續回吐，撇除MSCI調整成分股因素，成交依然未見起色，資金未見明顯回流港股，港股未完成尋底，如果市場氣氛未能恢復，恒指短線仍有進一步下試的可能。