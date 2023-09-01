內地8月製造業PMI升見49.7 勝預期

統計局：市場需求不足

企業面臨主要問題

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，PMI中的生產指數按月上升1.7至51.9，新訂單指數按月升0.7至50.2，為4月份以來首次升回擴張區，反映製造業生產活動加快，市場需求有改善；供應商配送時間指數按月升1.1至51.6。惟PMI的5項構成指數中，原材料庫存指數按月升0.2至48.4，從業人員指數按月跌0.1至48，兩者仍處50以下收縮區。

PMI的其他相關指標顯示，主要原材料購進價格指數按月升4.1至56.5，出廠價格指數按月升3.4至52。趙慶河指出，隨着近期部分大宗商品價格上漲，以及企業採購活動加快，製造業市場總體價格有所回升。

大中小型企業PMI方面，大型企業按月升0.5至50.8；中、小型企業分別為49.6和47.7，按月上升0.6和0.3。他又表示，除紡織業外，其他行業的生產經營活動預期指數都是位於景氣區，尤其農副食品加工、汽車等行業處於60以上，反映企業對近期行業發展還是比較樂觀。

農副食品加工汽車

處60以上景氣較佳

至於非製造業商務活動指數，8月份按月下降0.5至51，低過預期的51.2。雖然該指數持續位於擴張區，但是已經連續5個月下跌。其中，新訂單指數按月跌0.6至47.5，反映非製造業市場需求景氣度下降。按行業劃分，服務業商務活動指數按月下降1至50.5，為連續5個月報跌；建築業商務活動指數按月增加2.6至53.8，中止4個月連跌。