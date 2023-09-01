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郵儲行：政策維持現狀 息差壓力不太

【明報專訊】內地昨晚落實下調存量房貸利率及首付比例。昨早郵儲銀行（1658）行長劉建軍於業績會上表示，今年首季完成貸款利率一次式重定價後，最大的淨息差下降已經實現，後續要取決貸款市場報價利率（LPR）是否有繼續下降的政策要求，以及現有按揭利率是否調整、如何調整，若維持現狀息差壓力不太，但有一次式下調則難以維持現有息差。

稱開發貸款地方債佔比不足2%

零售業務總監梁世棟表示，按揭利率重定價實行較複雜，因為不同時期和不同地域的政策不同，已準備最終會按照監管政策調整。他又指雖然對按揭貸款有一定影響，但對提前還款的影響有一定補底作用，利率下調後也有助提振市場信心。

另外，內地監管當局為緩解內銀息差因貸息下降收窄，有指內地今起，推動第3次銀行存息下降。劉建軍表示，存款付負率有一定剛性，單靠銀行自己負債結構調整推動負債成本下行的空間有限，需要政策指導。總體而言，下半年淨息差仍然存在下行壓力，更多取決於宏觀政策指導。

副行長姚紅又表示，該行高度重視房地產開發貸款、地方政府融資平台（LGFV）等最容易出現風險的領域，不過兩者貸款佔比均不足2%，且資產質量不錯，中小金融機構合作業務風險可控。不過在零售消費類貸款風險有上升壓力，包括信用卡和非房產消費貸款，而隨着宏觀政策落實，下半年相關資產質量壓力也會緩解。總體而言，她認為全年資產質量會保持平穩。