港7月零售總銷貨值升16.5% 遜預期 零售協會：暑假生意勝去年 惟與2018年仍有距離

明報記者 蕭嘉聰

扣除價格變動後，今年7月零售業總銷貨數量的臨時估計按年升14%，亦較市場預期的升17%為低。今年首7個月合計，零售業總銷貨價值臨時估計上升20.1%；總銷貨數量就升18.2%。此外，今年7月零售業總銷貨價值中網上銷售佔6.8%，其銷售價值的臨時估計為23億元，按年升1.4%。

珠寶首飾鐘表銷售額回落 1月來最低

按零售商主要類別計，今年7月旅客相關類別繼續錄得按年升幅，珠寶首飾、鐘表及名貴禮物的銷貨價值上升19.8%，不過銷售額回落至50億以下，為今年1月以來最低（見圖）。藥物及化妝品亦升45.7%。另外，今年7月超級市場貨品的銷貨價值跌0.05%；燃料跌20.3%（見表）。

香港零售管理協會執行總監羅振邦表示，升幅較顯著的類別均與旅客相關，下跌類別就與本地市場相關，反映暑假期間港市民外遊，同時旅客增加帶旺市道。他表示，根據協會會員調查顯示，六成會員指8月生意按年錄得單至中雙位數的增長，另有七成會員表示與2018年相比，暑假生意持平或錄得跌幅。

難有足夠人手延長晚上營業時間

對於夜市經濟，羅振邦認為，由於零售業仍欠缺一成至兩成人手，日常營運已面對一定困難，難以有足夠人手延長晚上的營業時間。他稱業界已努力鼓勵港人留港消費，例如提升服務水平、提供具創意及多元化產品等，日前亦舉辦活動吸引市民消費，又鼓勵商場周末提供促銷及減價活動，吸引更多人流。

大新銀行經濟研究及投資策略部認為，港失業率已跌至疫情前歷史低位，市民收入或逐步改善，對整體零售業會帶來支持，不過樓市和股市表現疲弱，整體經濟有放緩迹象，市民短期內對大額消費可能會保持審慎，旅遊業復蘇對零售業的刺激作用也似乎相對有限。該行估計，今年餘下時間零售銷售表現將大致穩健，短期內或難以重上疫情前月均約400億元的規模。

政府發言人表示，訪港旅客人數上升和消費氣氛正面，港7月零售銷售按年繼續明顯上升，未來數月訪港旅遊業復蘇應繼續利好零售業，勞工市場情况改善和政府各項支持消費的措施也會有幫助。