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港首家SPAC合併找鋼網 估值百億

【明報專訊】香港去年初上市的首家SPAC（特殊目的收購公司）Aquila Acquisition Corp（7836），在上市約17個月，終覓得項目合併，落實收購全球最大線上第三方鋼鐵交易平台找鋼網，議定估值100.04億元。目標集團於3月底的未經審核帳面價值（不包括可轉換優先股價值）為4.67億元人民幣。

成港de-SPAC首例

若完成交易，Aquila Acquisition Corp成為首家實現de-SPAC（即去SPAC）的公司，並由找鋼網繼承其上市地位。

找鋼網落實借殼SPAC上市前，曾於2018年6月25日曾向聯交所遞交上市申請，但因市况而決定不再推進。若找鋼網完成今次合併計劃，Aquila的上市地位將被撤銷，並改以同股不同構架構由找鋼網繼承其上市地位，找鋼網聯合創始人王東及其伙伴將持有1.91億股B類股，持有65.7%投票權。

Aquila的發起人招銀國際資產管理、主席蔣榕烽等人將在上市後的找鋼網1250.8萬股A股作為提成股份。每股B類股及A類股分別持有10股及1股投票權。

另外，上市的找鋼網亦找來10名PIPE投資者參與認購6.05億元股份，用於支持擴展服務組合及擴張。PIPE投資者包括國資委旗下公司、東方資產管理、瀘州老窖旗下公司等。Acquila的5003.25萬份上市權證則會轉為找鋼網權證上市。找鋼網實現的交易額，由2018年的349億元人民幣，增至2022年的1621億元人民幣。