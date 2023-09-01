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中石油：國際油價料75至85美元震盪

【明報專訊】國際油價近期在高位徘徊，中石油（0857）執行董事兼總裁黄永章昨午出席中期業績發布會時表示，料市場在下半年對石油需求保持上升，加上油組較早前提出減產，所以估計國際油價會在每桶75至85美元之間震盪。

他又稱，內地經濟長期向好基礎不變，隨着政府政策落地，料經濟會在合理區間增長，居民需求及海外航班需求亦會增加，工業及農業用油會保持穩定，因此料成品油需求會增加10%。

料成品油需求增10%

至於集團會否安排將化工及天然氣業務上市，黃永章指出，他們會認真研究，並會在有具體推進時，對外報告。至於集團會否與近期在華積極發展的沙特阿美石油合作，財務總監兼公司秘書王華稱，中石油是綜合能源公司，在國際市場向來與國際公司合作，因些他們會對與沙特阿美合作方面持開放態度，如有合作，他們會研究當中的機會。

雖然在上半年度，中石油實現油價跌了21.7%，但純利仍有增長，王華解釋，這與推動創新管理、綠色低碳方面努力，並且把握經濟回復，價格高位有關。同時他們亦做好成本管控，在上中下游做好供應鏈及產業鏈結構優化，令應對油價波動能力不斷提高。

隨着中石油集團旗下廣東石化投入營運，增加加工產品品種多達54項，亦有助於集團採購原油成本議價能力提升，結果有助降低成本。在天然氣業務，他們已經大力提升國產氣並減少進口，上半年的進口量已減少15%。種種措施下，均有助產業鏈優化。