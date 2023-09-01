世茂半年核心虧損擴至73億

期內賣樓收入跌近14%

上半年營業額下降11.5%至303.94億元，毛利率按年增1.7個百分點至10.3%；物業銷售收入按年則下跌13.6%至243.94億元，酒店經營收入按年增43.5%至10.59億元，商業運營收入按年跌13.1%至8.61億元、物業管理收入及其他收入按年跌7.1%至40.8億元。

集團上半年考慮到宏觀經濟、行業及融資環境等多種不利因素的綜合影響，就預期信貸虧損作出進一步撥備約3.24億元。上半年融資成本按年減12%至84.65億元，主要由於人民幣兌美元貶值產生的匯兌虧損減少。集團上半年淨負債率為372.5%，較2022年底增70.3個百分點。剔除預收款項後的資產負債率約為85.8%，較去年底增2個百分點。上半年現金短債比為0.03，現金及現金等價物為203.5億元，按年跌7.6%。

淨負債率較去年底增70.3百分點

此外，世茂披露在2020年及2021年為其若干聯營公司及合營企業提供四筆財務資助，分別涉及56億元、25億元、29.44億元、54.79億元、43億元，合計208.23億元，上述信託貸款所得款項均已回撥至集團，並用於項目開發及日常經營資金。

集團指所披露的交易屬集團信託貸款安排的一部分，有關安排已進行獨立調查及內部監控審閱。有關信託安排具備合理的商業理由使用信託安排；及信託安排所得款項最終回撥集團，並由本集團用於開發建設物業項目及日常經營。

集團概無資金流出或挪用任何資金至個人帳戶的情况。於該等情况下，集團向信託公司作出的股權及資產抵押和企業擔保等增信被認為屬合理，且並無損害集團的利益。