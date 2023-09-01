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美7月核心PCE回升 仍符預期 交易員押注美息見頂 9月停加息概率近九成

【明報專訊】美國聯邦儲備局重視的通脹指標在7月回升。剔除食品及能源價格後的核心個人消費支出（PCE）物價指數，在7月按年升4.2%，升幅較6月高出0.1個百分點，不過仍符合分析師預期。按月計算，7月核心PCE物價指數升0.2%，升幅與6月持平。

整體PCE物價指數在7月按年升3.3%，較6月的逾兩年低位，高出0.3個百分點。按月計算，整體PCE物價指數升0.2%，大致符合預期。市場人士認為，雖然通脹增長回升，但數據仍符合預期，預示長遠通脹趨勢仍將持續回落。交易員繼續押注美聯儲息口見頂。芝商所美聯儲觀察工具（FedWatch）顯示，交易員押注9月暫停加息的概率接近九成。今年底前加息的概率，亦繼續在五成以下。

美首申領失業救濟人數續回落

對利率敏感的美國兩年期國債孳息率跌至4.9厘以下，而美國10年期國債孳息率亦在4.1厘以下。美股三大指數早段延續第5天的升浪。俄羅斯表示，將與油組與盟友（OPEC+）就減產措施達成共識，詳情下周公布。國際油價昨晚升逾1%。

明年有投票權的亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克（Raphael Bostic）昨反對繼續加息，認為貨幣政策已足夠緊縮，可在「合理」時間內將通脹率降至2%。他認為應保持耐心，使緊縮政策繼續影響經濟，避免政策過度收緊，造成不必要的經濟痛苦。

不過部分市場人士仍憂慮，美聯儲官員密切關注的一項服務成本指標上升。根據彭博社計算，不包括住屋和能源在內的服務業通脹指標，在7月按月升0.5%，升幅是今年初以來最高。儘管通脹高企，美國7月個人支出按月增長0.8%，較分析師預期高出0.1個百分點。經通脹調整，美國7月個人支出按月增長0.6%，升幅是今年初以來最高。數據反映為美國經濟活動貢獻三分之二的消費者支出仍具韌性，預示美國第三季開局的經濟動力持續。

就業市場仍然為經濟帶來支持。美國首次申領失業救濟人數繼續回落。在截至8月26日當周，首次申領失業救濟人數按周減少4000，總數降至22.8萬人，是7月底以來最低。

歐元區8月通脹率維持5.3% 超預期

相比下，歐元區通脹升幅仍遠高於美國。昨公布的歐元區8月通脹率按年升幅維持在5.3%，分析師原預期回落至5.1%。按月計算，升幅達0.6%，較7月下降0.1%顯著反彈。通脹居高不下，且經濟疲軟，引發市場對歐元區陷入滯脹的擔憂，預期歐洲央行可能難以進一步收緊政策。歐元兌美元昨晚跌0.7%，跌至1.0845左右。

法國財長勒梅爾（Bruno Le Maire）昨表示，與75家大型零售商和生產商協商後，已促成5000種日常貨品減價或凍結加價的協議，以對抗通脹。不過他點名批評聯合利華（英：ULVR）、雀巢（瑞士：NESN）和百事（美：PEP）等，並未配合該協議。

（綜合報道）

[國際金融]