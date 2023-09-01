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低價併購瑞信帶動 瑞銀次季利潤破紀錄

【明報專訊】瑞銀（瑞士：UBSG；美：UBS）發表與瑞信（Credit Suisse）合併後的首份財報。該集團第二季錄得288.8億美元（約2253億港元）的利潤，遠超分析師預期的128億美元，是該行歷來最高的季度盈利，也是歐美銀行業界的最高紀錄。破紀錄的收益，主要源於瑞銀僅以38億美元的折扣價緊急收購瑞信的資產，而收購成本與瑞信的資產負債表價值存在巨大會計差異。

撇除收購瑞信 基本稅前利潤86億

撇除瑞信收購交易帶來的289.3億美元負商譽（negative goodwill, 收購的資產公允價值與購買價的差距）、整合相關開支及收購成本後，瑞銀第二季的基本稅前利潤為11億美元（約85.8億港元）。至於瑞銀的子公司瑞信，第二季虧損93億瑞郎（約828億港元）。

瑞銀表示，與瑞信的整合，將在明年底起造成1000名冗員。而隨着集團展開廣泛的業務重組，預計裁員人數可達3000。瑞銀期望在2026年底前，完成與瑞信的業務整合，屆時將合共節省至少100億美元成本。

受集團整合取得進展及裁員等消息刺激，瑞銀昨股價高見23.75瑞郎，是2008年金融海嘯以來高位。瑞銀股價今年以來升30%，成為市值最高的歐洲主要銀行。

瑞銀表示，與瑞信將分別營運，直至明年按計劃合併。瑞信品牌將繼續保留，直至其客戶在2025年轉移瑞銀系統。瑞銀目前掌握約5萬億美元的客戶資產，使其在財富管理市場佔據重要地位。

自去年10月流失2000億美元資產的瑞信，資金狀况已經回穩。瑞銀行政總裁安思傑（Sergio Ermotti）表示，自6月完成對瑞信的收購後，瑞信過去兩個月都錄得客戶資金淨流入。

（綜合報道）

[國際金融]