人行降外匯存準率 人幣曾閃見3周高 16個月3度下調 分析：突顯內地遏貶值立場

至於滬深股市也受消息刺激而高開，保險及銀行股做好，但午後升幅收窄，滬指收報3133.25點，升0.43%；深成指收報10463.74點，升0.44%，但創業板指數收報2100.26點，反跌0.11%。港股昨日則因颱風蘇拉吹襲停市。

保險銀行股做好

滬深股市昨微升

中國外匯交易中心亦顯示，人民幣中間價昨轉強23點子，報7.1788兌一美元，連續第8日轉強。

為了提升金融機構外匯資金運用能力，中國人民銀行決定，自本月15日起，下調金融機構外匯存款準備金率2個百分點，按截至7月底金融機構外幣存款規模8218億美元計算，下調外匯存準金率2個百分點，有望釋放約165億美元（折合約1287億港元）流動性。

下調2個百分點

釋放1287億流動性

人行自去年4月首次將該準備金率由9%下調至8%，同年9月進一步下調2個百分點，至6%。

渣打中國宏觀策略部主管劉潔認為，此舉屬市場預期之內，相信為人民幣匯率提供短期支持，藉此降低在岸美元融資成本，緩解在岸人民幣存款利率下調後，美元兌人民幣利差擴大帶來的壓力。從流動性和美元利率情况來看，雖然釋放的流動性微不足道，但更重要是反映人行未來遏制人民幣進一步疲軟的果斷立場。

中信證券：

人幣料震盪偏強運行

隨着人民銀行逐步小幅下調美元兌人民幣匯率及採取其他反周期措施，人民幣即期匯率進一步遠離弱勢範圍，劉潔料加強此類措施可鞏固人幣匯價在7.32至7.35的上限。

另外，中信證券首席經濟學家明明亦認為，人民銀行下調金融機構外匯存款準備金率，對人民幣匯率形成有效支撐，未來人民幣匯率可能會震盪偏強運行。不過，劉潔認為，有關反周期措拖只是穩定人民幣，減少過度投機，而不是改變美元兌人民幣的走勢，匯價走勢仍受基本因素驅動。

明報記者