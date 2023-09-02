港股8號波停市 專組勢研惡劣天氣交易安排

3年最少11日受惡劣天氣干擾

市場人士指，港股市場每逢遇上8號風球或黑雨等惡劣天氣停市，不單損失停市期間的交易量。機構投資者會視這為市場風險以外的交易制度風險，每逢遇上預期風暴或其他極端天氣來臨前，都會傾向減倉以避免承受額外風險。

互聯互通下港股停市，滬深股通亦暫停，無疑亦影響外資參與北向交易意欲。立法會金融服務界議員李惟宏早前對本報表示，互聯互通是大勢所趨，惟現時卻因不同因素，出現內地股市開市，但港股停市的情况，相關問題需要理順。

港交所（0388）早前與市場人士就惡劣天氣下維持交易的討論，發現最大難題在於惡劣天氣下銀行關門，遇上追入客戶孖展按金的情况未必能處理。今次財政司長成立的專責小組，官方成員除了港交所及證監會高層外，還包括金管局副總裁李達志，希望有助小組成員就極端天氣下維持交易期間的資金交收安排取得解決方案。

根據政府周二公布，專責小組將全面檢視影響市場流動的主要內外因素，包括上市制度、市場結構、交易機制等方面。