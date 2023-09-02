moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

周企購新創建 擬保留上市地位

【明報專訊】新世界發展（0017）6月底公布以220億元出售新創建（0659）60.88%股權予最終母公司周大福企業的交易，仍在推進中。根據周企及新創建最新披露，周企為首的要約人有意在完成今次要約收購新創建後，保留新創建的主板上市地位，並且不擬行使強制收購新創建並將之私有化的權力。

公眾持股即使低於25% 仍續上市

周企表示，就算在其完成全面收購要約後，新創建的公眾持股量低於25%，其仍然將採適當行動確保新創建會維持足夠之公眾持股量，以維持新創建的上市地位。根據現行規範，若在要約人寄發要約綜合文件4個月內，購入新創建街貨不少於90%，則有權行使強制收購新創建。

本報翻查周企、新世界及新創建發出公告，交代新世界擬向周企出售新創建的交易過去兩個月時間，只見與處理今次要約相關的投資銀行披露在市場內的買賣而已，未見要約方或相關人士在市場內入市增購。周企在要約期間，只維持在新創建的2.48%股權。根據最新披露顯示，周企連同新世界及相關連繫人則在新創建持股65.75%，較6月底公布時的65.06%為多，主要因應新世界主席鄭家純妹夫，即副主席兼非執行董事杜惠愷之女兒杜家欣披露，將所持有的0.65%新創建股權，計算入一致行動人士持股在內。同時，自公告提出要約以來，新創建的購股權數目持續減少，累計已經減少40.1萬份，截至8月底只餘8423.76萬份。

新創建的股價長期低於周企提出的要約價每股9.15元，加上近期市况及氣氛較差，或多了一批持貨人趁着周企發出要約而考慮交貨，索性「要錢不要股」。但是由6月底公告要約期間，及由今年至剛過去的周四累計，亦分別只多增2.25億股及4.97億股在要約價以下的成交，只分別佔新創建總股本5.93%及13.1%。加上買入股份者或已有不少事隔不久賺價離場，因此一般估計，新創建的街貨持有人交貨予周企者就算增加，數目亦相當有限。