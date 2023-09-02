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美失業率升至3.8% 年半新高 儲局年底前加息概率降至不足四成

【明報專訊】美國8月非農就業職位增長勝預期，不過失業人數增加51.4萬人，令總失業人口增至635.5萬人，導致失業率出乎意料上調至3.8%，較7月高出0.3個百分點（圖），是去年2月以來最高，分析師原預期與7月持平。

就業市場開始降溫之際，芝商所美聯儲觀察工具（FedWatch）昨晚的數據顯示，交易員押注9月暫停加息的概率高達九成以上；年底前加息的概率，亦降至四成以下。對利率敏感的美國兩年期國債孳息率昨晚曾跌穿4.8厘，而美國10年期國債孳息率曾跌穿4.1厘。美股3大指數早段向上，道指升逾200點。

非農新職18.7萬個 高預期

整體而言，就業職位增長仍然穩健。8月非農就業職位增加18.7萬個，高於分析師預期的17萬個，並較7月下修至15.7萬個的增幅有所回升。不過6月和7月的非農就業職位合共下修11萬個，而過去3個月的新增非農就業職位均在20萬個以下，遠低於去年每月平均40萬個的增幅，反映就業市場開始在美聯儲的加息措施下降溫。

把失業人口，加上放棄尋找工作及找不到全職而被迫兼職的廣義失業率，亦在8月升至7.1%，是去年5月以來最高。失業率上升之際，8月的勞動參與率升至62.8%，是2020年2月美國疫情惡化以來的高位。

Wilmington Trust投資顧問公司首席經濟學家Luke Tilley指出，僱主對工人的需求下降，在不引發大規模裁員的情况下，就業市場趨緩，對美國經濟是理想的結果。他說，經濟增長放緩，會對職位增長造成壓力，但整體職位增長仍然穩健，而這將是經濟軟着陸的關鍵，只要就業職位維持增長，消費者就不會大幅削減開支，為經濟帶來支持。

工人時薪升幅放緩至0.2%

不過8月是一年當中，非農數據波動較大的月份，之後可能會大幅修正。

整體而言，僱主以高薪招聘人手的情况有所緩和。美國8月工人時薪按月增長0.2%，較7月低0.2個百分點。按年計算，8月工人時薪升幅下滑至4.3%，較7月下滑0.1個百分點，升幅低於預期，反映潛在通脹壓力正在緩和。

昨晚公布的美國8月ISM製造業指數為48.5，較7月的44.4反彈，儘管仍處於50榮枯線以下，但數字回升，反映美國製造業最壞的時間可能過去。

（綜合報道）

[國際金融]