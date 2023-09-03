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比亞迪指定車款 減價最多逾6%

【明報專訊】內地新能源汽車減價戰加劇，特斯拉（Tesla）（美：TSLA）上月再將部分車款減價最多約12%後，內地多家新車企推購車優惠應戰，龍頭企業比亞迪（1211）昨在微博公布，購買指定車款可獲6000元（人民幣，下同）折扣，約等於減價最多6.3%，並推出保養等其他優惠。

比亞迪公布，推出2023款「元Pro」限時優惠，購車時支付2000元，可用抵消8000元購車款項，等於6000元折扣，按該款汽車廠商指導價介乎9.58萬至11.38萬元計，折扣幅度介乎約5.3%至6.3%，為期1個月。付款方面，首期可低至車價的15%，分期最長60期，或選擇24期零息方案。首任車主購車作非運營用途，可獲車輛三電系統終身保修，以及兩年內充電樁基礎安裝服務。其他優惠包括整車包修期為6年或15萬公里；終身免費遠程系統升級，2年免費車機流量，以及全系2年免費雲服務。

在上周五，蔚來（9866）已推9月總值萬元限時購車優惠，而小鵬汽車（9868）也推指定車款供車免息和音響升級等優惠，總值最高可節省約2.4萬元。

財政部料新能源車今年免稅逾1150億

另外，國家財政部稅政司司長賈榮鄂表示，截至去年底，累計免徵新能源汽車車輛購置稅規模超過2000億元，預計今年免稅額將超過1150億元。他指下一步將會同工信部等部門合作，持續優化減免稅政策的技術標準，引導企業加快技術研發和升級，促進汽車產業鏈綠色低碳和可持續發展。