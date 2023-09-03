拼多多創辦人黃崢轉向「不賺錢科研」

黃崢自小精於數學，12歲時入讀內地名校杭州外國語學校，與國內精英的下一代一同上課，升讀浙江大學的電腦系，並於威斯康星大學麥迪遜分校取得電腦科學的碩士。到2004年，黃崢在谷歌總部任軟件工程師及項目經理，2006年起重返中國，有份設立谷歌的中國分部。

在2006年，步步高集團創辦人段永平曾出價62萬美元，投得與「股神」巴菲特共聚午宴，當時便帶上只有26歲的黃崢一起去。後來黃崢接受內地傳媒訪問，指巴菲特講的內容都很簡單，但讓他「意識到簡單和常識的力量」。

2015年白手興家 近年淡出營運

到了2015年，黃崢白手興家，創辦拼多多，目標能在兩大科網巨擘阿里巴巴（9988）與騰訊（0700）之間佔一席位。2018年在美國上市，至今股價已大漲近4倍。黃崢於2018年接受內地媒體訪問時表示，除拼多多外，希望未來能轉型成為「真正意義上的科研人員」，做「不賺錢的科研」，又指美國開國元勳富蘭克林做到40歲後就不參與商業，反而去發明避雷針，「我覺得非營利性的全心全意的科研工作對人類的貢獻會更大。」

直到2020年至2021年間，黃崢先後退任行政總裁、主席兩職，投身於研究食物及生命科學。他捐出2.4%拼多多股份於慈善信託，並將7.7%股份轉讓予拼多多合伙人，用於支持科學研究。

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