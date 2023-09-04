moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

陳茂波：減印花稅無助長期提振股市 憂適得其反 將研擴資金來源吸優質企業上市

【明報專訊】財政司長陳茂波昨於網誌中表示，調低股票交易印花稅並不足以結構性、長期地刺激股市交投，零散的刺激舉措，既無助於提振市况，更可能因成效不彰而進一步削弱投資者信心，或會適得其反。他表示，對於港股市場，政府需要全面通盤地檢視影響市場的各項因素。有接近政府消息人士指，陳茂波於網誌的講話，並非意味政府對減股票印花稅建議「全面落閘」，而是強調需要全面檢視不同的內外因素，以達至促進股市流動性的目標。

明報記者 江陵凱

陳茂波於網誌亦提及，上周二（29日）成立的促進股票市場流動性專責小組，將於本周召開首次會議，將全面檢視不同的內外因素，例如研究如何擴寬市場的資金來源和流量、吸引更多優質企業來港上市、激活產品創新及多樣化等。小組主席、證監會前主席唐家成早前接受港台訪問時便指，指調整股票印花稅會是小組研究的其中一個部分。

消息人士指未全面落閘

陳茂波於網誌中指出1999至2001年（應指98至01年），其間三度下調股票印花稅，惟交投量不振反跌，期內日均成交額卻由1997年約143億元下降至2002年的60億元；以及股票交易印花稅於2021年輕微上調至0.13%，而8月至12月港股日均成交卻較2020年同期多出2%為例，以證明股票交投不單純受印花稅調整左右。但另一方面，自2021年8月調升股票印花稅至今，港股成交的確亦有下降趨勢。

中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量解釋指，1998至2001年3度下調股票印花稅後交投量不振反跌的原因，在於當時金融風暴後香港整個股市向下。而現時令港股交投量疲弱的主因不在於股票印花稅，而是息口高企下，全球股市的交投量亦偏向疲弱。他不認為陳茂波的言論等同於對減股票印花稅的建議「全面落閘」，又指政府2021年調升股票印花稅是為了當時補貼疫情方面的開支，而現時疫情已經過去，他認為股票印花稅有空間回落至疫前的0.1%。

若減印花稅 或須調升其他稅種

香港浸會大學商學院財務及決策系副教授麥萃才則認為，股票印花稅未必為港股交投疲弱的主要原因，他表示中美角力，美國總統拜登於上月簽署禁投令，禁止美國公民和機構投資予中國科技類股份，而此類股份大部分有於香港上市，令投資者擔心購買此類股份時或會蒙受損失，從而產生寒蟬效應、令投資者卻步。他又指，若要減股票印花稅，政府或有需要研究，調升其他稅種，如薪俸稅或利得稅以彌補稅收損失。