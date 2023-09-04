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渣打曾繼志：聯儲料明年下半年始減息

標籤：經濟

【明報專訊】去年美國聯儲局開始加息，本港銀行最優惠利率亦自去年9月跟隨上升，市場普遍預期美國加息已到尾聲，渣打香港及大灣區金融市場部主管曾繼志預計，聯儲局最多只會再多加一次0.25厘。市場焦點落在美息回調時間，曾繼志認為歐美物價仍具韌性，核心通脹難在半年內回到2%以下，預期要到明年下半年通脹和工資等數據明顯放緩，才會開始減息。本港最優惠利率會否立即跟減，則要視乎貸款和投資需求、銀行資產負債表等因素，而非簡單跟隨美息變動。

料美今年再加息一次 P或跟加0.125厘

港元拆息近期顯著回落，至上周四已跌至3.72厘，重回今年5月初水平，港美息差擴闊令港匯上周三曾低見7.8479，再貼近7.85的弱方兌換保證水平。曾繼志指出，港元拆息下跌近期受內房債務問題影響市場投資氣氛，游資多泊回銀行，加上中資企業派息期已過，降低港元需求。

港匯近期或短暫跌穿7.85

不過曾繼志指出，隨着9月季結臨近提高資金需求，加上本港公司業務恢復增加貸款需求，他認為港元拆息再跌空間並不多，1個月拆息將回到4厘的常態水平，而套息交易者在港匯跌至7.85邊緣已開始獲利平倉，因此預期港匯近期有機會跌穿7.85，但時間也會相當短暫，目前市場流動性充裕，銀行體系總結餘目前在450億水平，再跌的空間也不大。曾繼志又認為，假設美國今年內再加息一次，本港最優惠利率（P）也只會跟升0.125厘。

高息環境亦影響市場投資氣氛，曾繼志指目前無風險回報可達5至6厘，投資者目前信心程度未必認為可以跑贏，一旦減息會有助增加進行較高風險投資的意欲。近日市場尋求如何提升股市流動性，他認為「沒有打支針就可以催谷流動性」，最重要還是提升投資者信心，經濟環境、企業業績、中美關係、進出口等基本因素好轉，幫助投資者獲利。

今年上半年，渣打香港金融市場業務收入按年上升23%，曾繼志指上半年人民幣等匯率波動，帶動客戶有不少外匯對冲需求，利息高企增加結構性票據的吸引力，預期加息周期完結前，不少機構投資者鎖定高利息收益。展望下半年，曾繼志指傳統上金融市場活動較上半年放緩，市場氣氛亦偏向觀望，不過客戶對風險管理和對冲仍有需求，對下半年業務表現審慎樂觀，期望全年收入可保持雙位數增長。