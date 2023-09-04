高力：拒貿然予特專科企高估值 做好盡職審查了解營商模式

估值師須看企業營運持續性

現時港交所（0388）推出不同板塊，胡志明認為，不致於導致板塊之間競爭，反而可讓高科技公司選擇不同門路上市。他形容：「這有如為內地的高科技企業度身訂造及安排。但是就算有特專板推出，不見得會對企業估值有特別增值」。由於未有盈利的高科技公司很多時都會說其擁有的技術為別人所無，甚至沒有競爭對手，他指出，連他們也難以找到對標的公司去比較，當中不能夠說沒有風險。他們作為估值師是有社會責任，更需要去做足盡職審查，提供合理分析，並嘗試將複雜的問題簡單化去表達給公眾知道。

胡建明說，因此為特專科技或高科技公司估值時，便要去了解其營商方式、商業邏輯的合理性，循基本因素去分析。他舉例說：「例如有高科技企業聲稱自己是行業龍頭，估值師便要看企業的營運持續性，並且跟進該企業的研究項目何時落實生產及銷售，再評估其營運之合理性。」即使高科技公司所從事的業務沒有可比性，他們也會改而嘗試去了解有關企業會花多少資源去研發，去比較相似行業所投入的研發費用孰多孰少，相關研發人員配置是否合理後，再給予合理估值。他不諱言給予的估值或與企業方預期有差異，亦試過有客戶不滿而更換估值師，但是他們作為第三方給予意見及合理評估，令監管機權信服，最後該等客戶回頭再找他們繼續提供服務。

招股估值比上市前融資低惹關注

包括高科技在內的新股上市融資前做了多輪融資，這在市場環境良好時比比皆是，胡建明稱，很多時不同輪融資所定估值會往上走，結果是利便較早輪參與認購的投資者離場，企業卻未能從中融資而獲益，甚至在尋求IPO招股上市時融資額比上市前融資尾輪所得金額還少。他認為，公眾投資者要在欠缺財務信息，例如有關企業欠缺收入及盈利，又沒有對比公司可供參考去認購，是否公平，值得業界去正視。