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華住料今年業務勝去年 擬增資源發展大灣區

標籤：經濟

【明報專訊】隨着疫情後旅遊需求持續增長，內地加盟酒店管理公司華住集團（1179）在截至今年6月底止第二季度扭虧為盈，季內淨利潤約10.15億元（人民幣，下同），上半年賺20億元。該集團首席財務官何繼紅表示，即使內地經濟有待復蘇，仍料今年全年業務表現較去年佳，又指擬在大灣區、亞太區增加投放資源，物色更多發展機會。

何繼紅說，華住扭虧主要與疫情後市場回復、產品不斷升值及產品組合跟過往有變有關，「在疫情期間沒有打垮他們，而是淘汰及將產品升值和改造。」她說市場對有限服務的酒店之剛性需求猶在，連帶中高檔酒店的表現亦恢復。她更說：「由於今年十一檔期連同中秋節共有8天假期，料有助酒店取得較好表現。」她相信今年華住的表現會較去年好。若以用作量度酒店經營表現的平均客房收入（RevPAR）計算，今年首季及次季的RevPAR分別回復至2019年疫情前的118%及121%。她展望未來3到5年經濟型酒店仍是集團的「現金牛」，可進一步開發三、四線城市市場。中高檔酒店業務則會尋求新商業及盈利模式。

欲亞太區物色加盟商及併購

華住向來以加盟形式去擴大發展，她說，結合對店長的培訓及自行開發的系統搞好營運，加盟商的回本期只需4到5年，因此擴充業務時可謂「並無天花板」。單是今年首季及第二季其已新簽酒店近600間及1054間。她認為華南大灣區發展亦很好，集團擬增加投入資源發展。

外國酒店業務目前佔華住收入約20%比重，RevPAR表現亦超過疫情前。其在原有歐洲、北非及中東市場外，在新加坡開設首間酒店。何繼紅說，華住擬在亞太區物色加盟商及伺機併購，亦不排除尋求合資或合作項目。

她續指，因應住客要求提升，華住旗下漢庭酒店已進階至「3.51版本」，例如融合東方人文、日本禪等簡約元素，亦在酒店房內糅合繽紛色彩，甚至配備茶具，給客人更豐富體驗。她說，酒店升級同時，集團今年已淘汰了400多間酒店，全年則打算關閉600至650間酒店。