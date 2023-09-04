WeLab Bank：新做Tesla車貸按年升8倍

WeLab Bank一直與Tesla（美：TSLA）及蘋果（美：AAPL）有合作以推出產品分期貸款。

蘋果產品貸款料升6倍

李家達表示，今年首7個月新做Tesla貸款金額較去年同期升逾8倍，而現時該行於香港Tesla車貸市場的市佔率亦有近七成；另外，蘋果於本月中將推出新手機型號，按先前經驗推斷，料蘋果推新手機型號後，旗下「Apple產品好賞分期計劃」申請產品貸款的人數及貸款金額或可升5至6倍。他續指，除現時與豐澤及衛訊於蘋果產品有合作外，未來亦將會與更多零售商合作，擴展產品分期貸款業務。被問到產品分期貸款佔銀行總收入的比例時，李家達回應指若以平均值計，WeLab Bank產品分期貸款與一般銀行放貸收入的佔比可約為各佔一半。

WeLab Bank於6月推出以美金結算的自選基金服務，按投資金額劃一收取月費0.08%。李家達表示自選基金服務推出後，財富管理的開戶人數較推出前暴升10倍，現時較多用户偏好於股票基金，而自選基金服務亦於上周二（29日）起大部分基金板塊亦可用港元結算。