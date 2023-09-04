moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

花生蛋白質製植物雞肉 建差異化及成本優勢

【明報專訊】自Green Monday等業者在幾年前掀起植物肉熱潮，市場上的植物肉產品絕大部分都是以大豆蛋白質製成，某程度上存在同質化現象。有初創公司另闢蹊徑，以花生蛋白質來製造植物雞肉，營造差異化和成本優勢，希望打開新局面。

明報記者 薛偉傑

Haofood International總經理郭衍輝表示，公司成立於2020年4月，由4名印尼人和中國人創辦。4人在食品行業都有超過15年的經驗。其中一名共同創辦人兼首席技術官，就是華東理工大學生物工程學院食品科學與工程系教授劉少偉。Haofood最先在香港註冊公司，之後在上海成立總部；新加坡分公司負責管理中國以外的亞太區市場。

市場上的植物肉，大多數以大豆、豌豆、菇類、藜麥及米等加工處理、混合調味製成。部分技術稍高的，會加入以生物科技製造的大豆血紅蛋白。該公司的植物雞肉，是採用劉少偉研究出來的製法，主要以花生蛋白質製成。

郭衍輝稱，採用花生蛋白質作為原材料的原因，首先是該公司曾在內地進行多次市場調查，使用由不同原材料製成的植物肉來雙盲測試，以花生蛋白質製造的植物雞肉反饋都很好。另外，有部分消費者表示，不太喜歡當時市場上部分植物肉像豆腐般的口感。因此，該公司相信，以花生蛋白質來製造植物雞肉，會較有差異化優勢。

其次，和很多主流農產品相比，花生在種植過程中二氧化碳排放量和用水量都比較低。以二氧化碳排放量為例，生產每公斤真雞肉會產生9.87公斤二氧化碳；種植每公斤大豆或核桃產生0.98公斤二氧化碳；種植每公斤花生產生0.43公斤二氧化碳，分別是真雞肉的4.36%，以及大豆或核桃的43.9%。用水量方面，生產每公斤大豆乾物質，耗水約600至1000公斤；生產每公斤花生乾物質，耗水約450公斤，同樣較低。而且，該公司植物雞肉不需要用全新花生來製造，而是從山東省冷壓花生油廠回收榨油後的花生渣來製造，可說是物盡其用及環保。

據悉，Haofood植物雞肉專利製造技術Innotein包含7種主要工藝，包括從花生渣分離出花生蛋白質，以及「高濕度擠出成型」（High Moisture Extrusion, HME）。由於蛋白質原料是粉狀，必須加工才能變成纖維拉絲的狀態。一般的擠壓技術通常會令最終產品很乾，不太像真肉。HME技術通過在中段注水，提高整個原材料的濕度。通過HME技術，可以將原材料的粉狀蛋白質加工成帶有拉絲質感、多汁、比較像真肉的蛋白質纖維，盡量模仿雞肉的質感、嚼勁和紋理。

Haofood創辦人兼行政總裁Astrid Prajogo表示，使用花生渣作為原材料，成本低於豆類原料，製作工序亦較少。而且，從消費者的反饋來看，以花生蛋白質製造的植物雞肉，也不會像大豆植物肉般有豆腐般的口感。

去年種子輪融資籌350萬美元

2021年7月，該公司成立一年多，在內地推出了第一批植物雞肉產品，即3款「素享雞扒」（香酥原味、香酥辛辣、易塑形原味），主攻B2B市場。客戶主要是小型連鎖食肆，例如有幾間分店的沙律吧和輕食店等。2022年4月中，該公司宣布，已在種子輪融資中籌得350萬美元（約2730萬港元）。同時，其素享雞扒在內地已獲得50多個品牌客戶採用，在200多間門店提供。今年2月，該公司再推出3款「輕享素素肌」，即無添加「手撕植物雞肉」（原味、黑椒、新疆燒烤），以不含味精、人造香料、人造色素、增稠劑、保水劑、防腐劑等為賣點。

除主攻B2B市場之外，亦有小量透過淘寶零售，每盒零售價40多元人民幣，3盒零售價約120元人民幣。此外，已開始出口到新加坡，賣給B2B客戶。郭衍輝稱，若以新加坡市場來說，其產品的批發價其實和真雞肉差不多。

擬建自家生產設施省成本

現時，該公司在內地共有數家合作代工廠，分佈在山東和安徽等幾個省份。Astrid Prajogo曾在2月底表示，正籌劃未來建立自家生產設施，以進一步節省生產成本、降低產品售價和方便新產品「落地」，但未透露具體時間表和所需資金。

[新經濟新天地]