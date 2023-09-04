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李澄幸：債券基金受息率影響 難「寫包單」必回本

【明報專訊】張太來信：

手上的資金在過去一年都是做定存為主，最近聽說現時是買債券的好時機，請問買債券基金是否現時比較好的投資選擇？是否真的穩賺不賠？

筆者回覆：

過去一至兩年，投資市場的表現令很多投資者失望，更一度出現「股債雙殺」的局面，而銀行定存愈來愈高息，所以很多朋友都轉向做定存，不過大家都意識到定存並不是良好的財富增值選項，至少不是長線部署的選擇，因為定存肯定會面對再投資的問題，定存到期時再續做定存的息率，誰也不能控制，要視乎當時的市場環境，故難言長線規劃。

所以，近來多了朋友重新留意債券，因為債券同樣可收息，更有不同年期供選擇，或可趁現時買入一些較長年期的債券，從而鎖定息率一段較長的時間。至於現時是否好時機，要看你對於市場利率的預期，現時的主流預測是美聯儲大概已進入加息周期的末段，但是何時減息則眾說紛紜。假設停止加息後快速地減息，債券的價格更有可能上升。如果根據上述「完美的劇本」，現時買入債券就可以滿足到三個願望，包括是構建相對安全的資產配置，享受派息以及資本增值。不過，仍然有一些事項值得個人投資者注意。

買一籃子債券 違約風險低

首先，如果期待獲取資本增值，選擇相關的債券基金時，理論上需要選擇長年期債券為主體的基金，因為長年期債券對利率的變化更加敏感，不過可謂有「有辣有唔辣」，如果市場對於美聯儲加息進入尾聲的預期落空，相關基金的價格有機會下跌。即便是停止加息，也可以不減息，換言之是維持相對高息一段比較長的時間，那希望債券基金的價格快速上升便可能變得不切實際，投資者投資前最好對於各種可能性均有心理預期更好。

另外，債券是否穩賺不賠？理論上，只要債券發行方不違約，到期時歸還本金，持有期間的價格波動忽略不計，也算是穩賺不賠的。不過，債券基金則不太一樣，基金的好處是買入一籃子的債券，避免了單一債券違約的風險，但沒有本金歸還的概念，所以不能「寫包單」在指定的時間必定「回本」。當然，如果能夠長線持有，看似不是問題，但這就涉及到每個投資者對於用錢需求的判斷。

張太雖然沒有提及手上的150萬元資金有甚麼財務目標或用途，但由於已屆退休之齡，是否期望於指定的時間套現，這個可能是張太需要問自己的問題。簡言之，雖說很多產品在名字上也是叫債券基金，但在個人理財規劃和現金流管理方面，或有需要仔細一點選擇。除了債券基金之外，也可以考慮直接投資債券，比如主流國家的國債，違約風險非常低，亦可以選擇自己認為合適的年期，從前由於入場門檻較高而比較少人去做，但現時有某些平台可以低門檻買入各種主流的國債，入場成本低至1000美元起。最後，以上是通用的意見供參考，有需要的朋友或家庭宜進一步諮詢相關專業人士。

CFP認可財務策劃師

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[李澄幸 理財信箱]