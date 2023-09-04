投資者及理財教育委員會：加強ESG投資披露防漂綠

防「掛羊頭賣狗肉」 博投資者垂青

不少專注於降低ESG風險的可持續或ESG指數都偏重科技股，而於能源股的投資比重則較低，甚至不會投資於該行業。然而，在加息及高油價夾擊下，出現能源行業強，科技行業弱的情况，因此，去年不少可持續或ESG指數的表現都差過與其對應的傳統指數（又稱為母指數）。惟投資是看長線的，一兩年的數據並不足以判斷一項投資的表現。基金評級機構晨星指出，以截至2022年的過去5年的整體表現來比較，其127隻可持續指數有近八成（78%）表現優於母指數。

正因為市場對ESG概念趨之若鶩，有機構或企業就借這股熱潮作為宣傳手段，替產品冠上與ESG有關的名稱，借ESG、綠色和可持續之名，博取奉行相同理念投資者的垂青。但卻「掛羊頭賣狗肉」，以ESG （或綠色或可持續）之名，非行ESG之事，令投資者難免覺得被矇騙，因而削弱ESG產品的信心。針對漂綠問題，近年世界各地不少監管機構都加強ESG投資產品的披露要求，好讓投資者得到更多相關的資訊，作出明智的投資決定。

證監要求描述ESG重點及衡量準則

在ESG投資產品披露方面，證監會認可的ESG基金需要在銷售文件中描述其ESG重點、衡量準則，以及投資策略；他們亦需要定期評估怎樣達至其既定ESG重點的程度，並至少每年作出披露，讓投資者能評估基金的ESG表現是否達到期望。為免有漂綠之嫌，非ESG基金亦不應將自己命名或推銷為ESG基金。

作為一個精明的消費者，我們在購物時都會看清楚貨品說明，不會單憑貨物名字做決定。揀選ESG基金亦一樣，不能單從基金名字或市場推廣材料來做投資決定，而是需要仔細閱讀其銷售文件，了解清楚其ESG策略。證監會網站的ESG基金專頁載有獲認可ESG基金的銷售文件，容許投資者進一步了解有關基金如何納入ESG因素以達到其ESG重點，並衡量是否切合投資者的投資需要。

不過，在查閱ESG基金的披露時要留意，現時仍然沒有一套用以界定綠色或可持續投資的國際認可標準。何謂綠色或可持續？很多時夾雜主觀判斷，人言人殊。舉例，核能是否應被接受為綠色能源仍然有很多不同意見和爭議。除此之外，ESG投資策略有多種類型，而有些對投資者來說可能會比較陌生，亦不容易理解，例如創效投資或ESG整合。投資者應該認真考慮相關的ESG基金是否符合自己的投資要求和取向。

投資者及理財教育委員會

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[投資者及理財教育委員會 ESG精明眼]