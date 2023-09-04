溫傑：利華受惠「Uber飛輪效應」 增長可憧憬

集團主要為知名品牌提供多個服裝類別的供應鏈解決方案，旗下的服裝類別非常多元化，包括下裝、襯衫、外套、西裝、軟織品、針織品及毛衣等。另外有兩點值得留意，首先是集團與全球超過100個知名品牌及逾50家工廠合作，印證其產品及服務質素得到業界認同。第二是有別於一般代理商，集團能提供一站式的增值服務，因此毛利率達25%以上（作為參考，一般採購代理的毛利率或3%至5%）。業績方面，集團今年上半年銷售額及利潤按年實現溫和增長，分別約為3.6%及15.1%。表面上看業績尚算不俗，但細心的讀者或發現增長率較以往明顯放緩。針對此點，管理層有詳細解釋：由於市場假設疫情後西方國家消費者對服裝的需求會繼續反彈，及與COVID相關的供應鏈中斷限制了供應量及交貨的情况下，許多品牌及零售商下單的數量較預測的多，且時間較往常為早。可惜疫情後消費者對服裝的需求反彈不如預期，許多品牌公司及零售商因而面臨嚴重的存貨囤積，因此於2023年度大幅削減採購。

面對需求下降，同業普遍出現業績倒退，而集團的穩健增長正反映其相對優勢，並意味着成功從競爭對手贏得市場份額。事實上，2020至2022年集團收入的複合年增長率（Compound Annual Growth Rate, CAGR）達57.3%。當中主要受惠顧客數目增加、提供更多服裝類別，以及交叉銷售的能力提升等因素。為進一步講解集團的優勢，在此分享管理層提出的「Uber飛輪效應」：使用Uber的乘客愈多，Uber吸引的汽車則愈多；隨着Uber網絡中的汽車愈多，乘客等車的時間愈短，則吸引更多乘客。同樣地，倘更多客戶對利華或集團若干產品類別的需求增多，集團自然會就該等類別尋找更多合作廠房，因此能夠為客戶提供更多選擇，客戶亦會發現利華更具吸引力並下達更多訂單，從而推動飛輪發展。

此外，利華正積極推動數字化轉型，例如通過構建數據倉庫以實現數據的無縫管理及分析。雖然有關技術投資可能會在中短期內影響盈利，但我們同意管理層，從長遠來看，平台數字化將推動更多有機增長，有助集團成為全球其一首屈一指的服裝生產平台。由於尚未在服裝行業中，發現許多公司採用利華現時的平台模式，而其目標是在這個贏者通贏的平台市場中保持並擴大領先地位，有助推動業績，並推動股價。

綜合而言，集團於行業具優勢，業績維持增長而未來發展值得憧憬，大家可持續關注。

凱基亞洲投資策略部主管

（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益）

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[溫傑 溫研股海]