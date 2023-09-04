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瑞銀亞洲：文心一言上架 百度購17787

【明報專訊】內地上周四公布首批可向公眾提供AI大模型的名單，其中百度（9888）的「文心一言」、商湯（0020）的「商量SenseChat」等均榜上有名，至於阿里（9988）的AI模型則不包含在內。同日，百度的「文心一言」正式於內地蘋果App Store上架。如投資者認為「文心一言」的推行可帶動百度股價，看好百度可留意百度認購（17787），行使價180.1元，2024年3月到期，有效槓桿約5.1倍。如投資者看淡百度，可留意百度熊證（52923），收回價160元，行使價162元，2024年2月到期，有效槓桿約6.6倍。

另如投資者看好商湯，可留意商湯認購（18232），行使價2.39元，2025年3月到期，有效槓桿約1.7倍。如投資者看好阿里，可留意阿里牛證（51673），收回價83.14元，行使價81.64元，2023年12月到期，有效槓桿約9.7倍。

（本產品並無抵押品。 如發行人無力償債或違約,投資者可能無法收回部份或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或遊說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時 (i) N類牛熊證投資者將不獲發任何金額;而(ii) R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。©UBS 2023。版權所有。）

[瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部]