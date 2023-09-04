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摩根大通亞洲：失守主要平均線 美團沽17859

【明報專訊】美團（3690）上周四跌穿130元水平，失守50天及100天平均線。反觀美國上市的電商平台拼多多（美：PDD）公布業績後受捧，股價截至上周三錄得6個交易日連升，累積升幅逾25%。拼多多季績遠好過預期，當中海外電商業務「Temu」及社區團購業務「多多買菜」為收入帶來增長動力。報道指多多買菜目前覆蓋內地31個省市，反觀美團旗下美團優選及淘寶旗下淘菜菜分別覆蓋約20多個及18個省市區，拼多多在部分地區的市場份額較美團高出10%，社區團購業務的競爭情况備受投資者注視。

美團股價連日受壓，輪場資金則傾向於130元關口附近部署好倉。如投資者計劃博反彈可參考美團購（16425），行使價150.1元，實際槓桿6.8倍，2023年12月22日到期。如認為正股或會進一步下跌可注意美團沽（17859），行使價107.9元，實際槓桿約6倍，2023年12月22日到期。

（本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。）

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[摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部]