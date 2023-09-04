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廖偉強：應當機立斷鬆綁辣招

標籤：廖偉強

【明報專訊】近期香港的經濟復蘇步伐正在倒退，各行各業除了面對人手不足之外，生意擴展亦停滯不前。股市和樓市兩大香港經濟火車頭都欠缺動力，成交異常呆滯。股票市場低迷，市民消費意欲自然大減；地產市場不振，更加牽連各行各業。

目前的樓市如一潭死水，被辣招箝制超過13年後，現在可謂傷上加傷。當初政府擔心私人樓價升勢過急，會引起市民的怨聲載道，為了回應部分市民的訴求，迫不得已之下使出抑壓樓市辣招。當年推辣招，是基於香港經濟環境佳；當時股市相比現時暢旺，資金充裕，購買物業意欲旺盛。

不過，經過社會運動及幾年疫情後，今時今日的香港已經遭遇重創，消費及投資皆疲弱；樓市需求不足，這些原本防止樓市過熱的辣招，現在為何仍要存在呢？

筆者理解政府擔心辣招一旦撤銷後，樓價失控地急升，屆時就會面對巨大壓力，但這種憂慮真的與目前樓市狀况相符嗎？筆者認為，現在正是最好的時機撤銷辣招，也是最有需要的一刻。如果因此激活了樓市，樓價重返升軌，就足以證明經濟亦開始回復活力。香港超過一半人口居住在私人物業，樓價上升對這些業主不會造成負擔；相反，樓市復蘇連帶賣地收入亦有望相應增加，政府可以有更多資源去提升公營房屋的供應量。相信這樣的結果，對不同持份者都有利。

特首將在10月公布新一份《施政報告》，落力搞好經濟民生的同時，筆者認為亦是鬆綁辣招的時機。如果這次仍然是畏首畏尾，筆者擔心經濟會被嚴重拖垮，樓價下跌不止，港人財富被大量蒸發，到時消費意欲更低落，經濟將會一蹶不振。政府在這方面必須當機立斷，做對的事情。

利嘉閣地產總裁

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[廖偉強]