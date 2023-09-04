布少明：不減辣 待何時

相信大家也注意到，最近內房債務危機前景令市場充滿憂慮，中央政府「連放大招」刺激市場。根據內地最新政策，內地兩大城市廣州及深圳，已先後落地「認房不認貸」措施，相信其他城市將會陸續「跟風」，料可改善內房經營環境，提振樓市氣氛。

其實「鬆樓市振經濟」已是中外共識，除內地政府近日「雷厲風行」式出招救市，西方國家如加拿大及英國，亦推出刺激置業的措施，因此香港特區政府的施政應該更具前瞻性，順應市場走，立即配合國策將樓市「辣招」鬆綁，振興樓市吸納資金。

倘若政府繼續採取「慢半怕」的觀望態度，不在調整辣招上着墨，相信不少行業將被迫再次縮減規模，不排除新一波「裁員潮」隨時殺到，屆時競爭相當激烈地產代理業亦難以獨善其身，變相令本港經濟復蘇步伐受阻。

調整「辣招」已是刻不容緩，至於具體方向可考慮以下幾種：其一是放寬壓測助市民換樓；其二是徹底寬免外地人來港首次置業需付的三成辣稅；其三是免除15%的新住宅印花稅助市民換樓；最後一招是取消額外印花稅SSD，或可將年期及稅率回復至「加強版」前，即買入住宅單位後頭半年內出售的稅率為15%；在6個月以上至12個月之間轉售，稅率為10%；在12個月以上至24個月之間轉售，稅率為5%。

美聯物業住宅部行政總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[布少明]