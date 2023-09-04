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馬泰陽：「撤辣」救市莫遲疑

標籤：馬泰陽

【明報專訊】今年上半年疫情緩和，各個口岸恢復正常通關，再加上本港解除所有的防疫措施，一度帶動本港經濟上升，連樓市也出現曙光。然而，下半年本港經濟動力不足，表現疲弱，8月份港股恒指更一度跌破18,000點水平，可見本港整體復蘇進度遜於預期。雖然近日有新盤以貼市價推出市場，而且銷售狀况理想，但樓價走勢持續偏軟，二手成交亦於低位徘徊，拖累第三季度樓市表現。

目前市况尚未明朗，有部分業主讓步，願意降價出售。土地註冊處資料顯示，8月截至29日二手住宅註冊量表現，當中逾1000萬元二手住宅錄292宗註冊，較7月同期的321宗減少約9%；逾500萬至000萬元二手住宅錄1027宗註冊，較7月同期的1033宗微跌約0.6%；相反，500萬元或以下二手住宅錄1075宗註冊，較上月同期的1049宗增加約2.5%，可見細價物業的成交較為活躍。

至於二手住宅，嘉湖山莊以20宗註冊居榜首，較上月同期的23宗減少約13%；海怡半島以19宗註冊排第二，較上月同期的5宗大增2.8倍；麗港城及美孚新邨以18宗註冊緊隨其後，其中麗港城較上月同期的16宗增加12.5%，美孚新邨較上月同期的20宗減少10%。

筆者認為，現時息口走勢當未明朗化，買家入市信心簿弱，一手新盤紛紛以「貼市價」或「低市價」策略出擊，加上部分發展商貨尾單位重新訂價，以折讓價重推；而業主減價沽貨壓力增加，目前樓價時光倒流，若第三季欠缺利好消息，相信樓價跌幅有機會進一步擴大，故期望政府在樓市跌勢加劇前盡早「撤辣」，抓緊最佳救市時。

香港置業行政總裁

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[馬泰陽]