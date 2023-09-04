市况不明 MPF可採預設投資策略

明報記者 劉敬華

據強積金研究機構積金評級公布的數據，以該公司的「積金評級所有基金表現指數」計算，截至今年8月21日止的8月份整體強積金約虧損5.31%，為強積金自2022年9月以來最大幅度的按月虧損，期內投資虧損估算約為534億元，相等於469萬名成員每人平均投資損失約1.14萬元，並估算今年首7個月累計回報約80%已在此短短1個月內被抵消。積金評級主席叢川普指出，8月份整體強積金錄大幅虧損，主要受到內地房地產問題拖累本港及內地市場大幅下跌所致。

展望未來，強積金仍要面對不少挑戰。普徠仕亞太區多元資產解決方案主管Thomas Poullaouec指出，聯邦基金利率已升至20多年來的最高水平，利率攀升對美國經濟的影響較預期為弱，但美經濟數據維持穩健令投資者憂慮出現通脹停滯或升至更高水平，而鑑於勞動力市場仍然緊張、服務業強勁、消費者擁有超額儲蓄，以及能源和食品價格一度攀升，聯儲局仍有理由維持審慎，該公司預計環球經濟將於今年下半年放緩。叢川普補充，內地房地產及整體經濟問題可能會影響今年餘下時間的市况，認為多元化投資可有助減低影響。

今年累計仍錄正回報

對強積金成員而言，要自行選擇並分散投資於多個長期持續表現出色的資產類別有一定難度。可幸的是，目前每個強積金計劃均需為成員提供預設投資策略基金，是個現成的低收費多元資產基金選擇。預設投資策略是由核心累積基金及65歲後基金兩個混合資產基金組成，分散投資於環球股票及債券，並設隨年齡自動降低風險的調節機制，成員50歲前所有資產會投放於核心累積基金，此基金將六成資金投資於環球股票，其餘於環球低風險資產，當成員年屆50歲，預設投資便會按成員年齡逐步將資金轉移至65歲後基金，直至成員65歲時，所有資金將會投資於65歲後基金，此基金將八成資金投放於環球低風險資產，環球股票僅佔兩成。

今年以來，面對通脹、加息、美國地區銀行危機，及內地經濟復蘇未如預期等因素，預設投資策略基金累計仍錄正回報，且表現優於不少混合資產基金。

再參考積金評級的數據，今年初至8月21日止預設投資策略（核心累積基金）累計回報達7.2%，較混合資產基金（61%至80%股票）的1.5%，及混合資產基金（41%至60%股票）的0.51%回報為佳；而期內預設投資策略（65歲後基金）累計回報亦達2.16%，表現優於混合資產基金（21%至40%股票）的虧損0.06%，貨幣市場基金（強積金保守基金）的1.97%回報，以及保證基金的0.49%回報。

儘管過去表現，並不代表未來表現，基金的中長線表現仍具一定參考性。據積金局強積金基金平台數據，自預設投資策略於2017年4月1日推出至今年7月底止，所有預設投資策略（65歲後基金）扣除費用後累積的平均回報約為9.94%，而所有預設投資策略（核心累積基金）更達38.68%，其中恒生強積金智選計劃核心累積基金及匯豐強積金智選計劃核心累積基金推出至今年7月底止的累積回報均達131.4%。即使看好預設投資策略基金未來的表現，成員亦不一定需要急於現階段轉換基金，以免將虧損變現，或可考慮將未來每月的強積金新供款轉至預設投資策略，以令強積金投資組合更為多元，應對未來的不明朗市况。

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