認房不認貸刺激成交 內房急彈 融創炒高34% 內銀內險同獲帶動做好

明報記者 方楚茵

券商銀河聯昌指出，最新的政策表明監管機構決心拯救房地產行業，這對於實現中國經濟增長目標及創造就業至關重要。根據其對中國中介的渠道調查及媒體的報道，上海和北京新政策發布後的第一個周末（周六和周日）銷售看來非常令人鼓舞，這說明儘管中國經濟充滿挑戰，但兩大城市巨大的真實住房需求仍在。

滬京銷售佳 反映住房需求仍大

京滬兩大一線城市的一手和二手銷售按周急增一倍和兩倍，為了應對潛在購房者急增的需求，上周末兩市的不少房產中介都需加班至深夜。

該行指，廣州、深圳兩市上周末受颱風影響，不少項目展示廳未開放，料需時收集銷售數據。但相信廣深兩市的銷售在市場氣氛好轉下，將會重拾強勁增長。而據當地中介指，本周亦已收到許多參觀預售項目的請求。該行又預計深圳、廣州和其他一些一二線城市的銷售本周也將出現復蘇。而小城市銷售亦應有所改善，但受庫存水平高且當地經濟疲軟所影響，復蘇幅度料不如一二線城市強勁。

券商：監管機構撐內房改善信心

該行認為，最新政策表明了監管機構改變中國房地產銷售年初至今持續下滑的決心。而兩項新政策將令更多購房者可以被定義為首次購房者，他們可以享受更低的首付和抵押貸款利率；中國全面實施較低的首付要求和抵押貸款利率；高線城市中，尤其是一線城市將受益最多；以及監管機構支持房地產市場的強烈信號，將改善潛在購房者對房地產市場的信心。

該行預計內房開發商股價將在強勁銷售的推動下短期出現積極反應。但行業的未來股價表現，該行認為市場需要看到銷售持續回升，且蔓延到一些二、三線小城市。同時，該行認為另一關鍵是監管機構需出手助開發商解決其融資或再融資，以解決其短線流動性問題。該行對內房行業維持「增持」看法，首選龍湖（0960）、華潤置地（1109）及中海外（0688）。