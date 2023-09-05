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港股9月開局升462點 恒指換馬成交1500億

標籤：經濟

【明報專訊】港股颱風假後復市，其間內地推進「認房不認貸」，刺激二手樓銷情上升，市場憧憬內地樓市及內房債務危機有改善外，發改委內部設立「民營經濟發展局」更推升市場樂觀情緒。港股連跌兩個交易日後，9月開局首個交易日，一度急彈逾500點，收市報18,844點，升462點或2.5%。恒指收市後換馬，成交增至超過1500億元，為超過一個月最多。

43億北水流入 連續10日淨吸資

恒指高開210點，最多升517點，高見18,899點，高位觸及現約處18,898點的50天線（見圖），若突破此水平，中線技術走勢有望改善。大市全日成交1526億元，為7月31日後最多。

國指及科指齊升約3%。港股通下的北水再流入43億元，為連續第10個交易日淨吸資。

重磅科網股全線向好，騰訊（0700）升2.6%，阿里巴巴（9988）及美團（3690）升逾3%，京東（9618）升近半成。碧桂園（2007）及碧桂園服務（6098）分別被剔出恒生指數及國企指數成分股，尾市沽盤湧現，但收市仍急升14.6%和4.1%。

中芯為華為新機製晶片 股價升11%

彭博委託研究公司「TechInsights」 拆解華為新機Mate 60 Pro，發現其配備了由中芯國際（0981）生產的新款麒麟9000S晶片。中芯昨日股價收報21.85元，升10.91%，以全日高位收市，並連升5日，累計升4.09元，成交24.6億元。

香港股票分析師協會副主席郭思治表示，港股昨日成交及氣氛轉好，9月港股可能先上試高位，但升勢能否持續很視乎成交配合。

他認為，現時只屬技術性反彈，並不是升浪的開始，因困擾港股的基本因素仍未解決。內房在利好消息下，個別有投機性炒作並不出奇，但核心的債務問題始終仍未解決。他預期，後市再上料在19,100至19,200點區間遇有阻力。