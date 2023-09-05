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彭博指雲智能欲介紹上市 擬先從國企融資至少100億

【明報專訊】據彭博引述消息人士指，阿里巴巴（9988）集團旗下的雲智能集團，擬以介紹形式上市，並計劃擬赴港上市前先從國有企業進行一輪私募融資，或集資約100億元（人民幣，下同）至200億元。潛在投資者包括具國有背景的內地電訊商。

該消息人士表示，阿里巴巴正與顧問就阿里雲業務融資事宜進行合作，不過相關考慮仍處於初步階段，規模和時間等融資細節或會發生變化。阿里巴巴、內地三大電訊商發言人均未回覆彭博查詢。

阿里或派雲智能股份予股東

阿里巴巴今年5月曾宣布，計劃在未來12個月會向股東悉數分派手上的雲智能集團股份。彭博報道指，雲智能集團將以介紹方式上市，不涉及通過向公眾出售股票來籌集新資金，而在分拆前向國企出售股份，或會緩解內地當局對該業務的安全擔憂。

翻查阿里巴巴截至6月底止今財年首財季業績，旗下雲智能集團上季收入按年增長4.1%至251.2億元，經調整EBITA更大升1.06倍至3.87億元。

阿里巴巴集團今年3月宣布有史以來最大規模「一拆六」重組計劃，當中雲智能集團、物流業務菜鳥集團、新零售業務盒馬，將目標於6至18個月內實現各自上市計劃。其中，該集團會透過派發雲智能集團股份予股東而完全與雲業務分割，其他分拆公司則傾向繼續持有主要股東權益，而有望最快6至12個月上市的盒馬，則計劃於港交所掛牌。