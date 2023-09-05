moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

新綠債今公布發售安排 分析：6厘息才吸引

【明報專訊】政府公布於今日下午4時舉行記者會，交代今年零售綠色債券安排，財政司長陳茂波在2月財政預算案表示，發行金額將不少於150億元。中小銀行為爭奪存息，現時不少定期存款利息可高達4厘以上，分析認為零售綠債利率或需達6厘才具吸引力。

政府在去年4月發行首批150億元零售綠債（4252），保底固定利息為2.5厘，當時美國剛在3月啟動加息，3個月定息利率仍在1厘水平，不過在利率上升預期下，僅錄得0.62倍超額認購，政府零售債券中僅高於2011年iBond首次發行時的0.32倍。去年5月綠債上市首日低收0.3%，為首隻首日跌穿發行價的政府零售債券，而去年11月和今年5月，綠債息率均派2.5厘定息，低於同期3個月銀行定期4厘和5厘水平，短炒長揸均較輸蝕。

7月銀債保底息升至5厘

不過，政府去年8月發行銀色債券，已將保底利息加到4厘，至今年7月的銀債再提升至5厘，成功息誘32.4萬人認購，涉資717億元，認購金額及人數均創新高，發行額最終加碼至550億元。

目前3個月定期利息仍高企在4厘，香港股票分析師協會理事連敬涵表示，債券預計長達2至3年，若今年零售綠債息低於4厘，認購及受歡迎程度將會相當低。該會主席鄧聲興則指出，市場認為美國最多仍會再加息一至兩次，一旦加息令債價再跌或令市民卻步，認為利息或要達到6厘才具吸引力。