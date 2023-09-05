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歐舒丹：私有化交易終止 今復牌

【明報專訊】歐舒丹（0973）昨日開市前宣布停牌，表明將公布收購及合併守則下內幕交易。及至晚上，歐舒丹宣布，將終止可能進行的私有化交易。原先其啟動的要約期，亦於昨日起結束。按例於昨日起刊發終止私有化要約後6個月內，該集團的大股東不能夠再提私有化。該集團的股份經過昨天暫停買賣之後，將於今早9時起恢復買賣。

大股東半年內不能再提私有化

在該集團在8月11日披露及澄清潛在私有化出價不少於每股26元之前，彭博曾引述知情人士報道，歐舒丹大股東擬以每股36元提出私有化。現時該集團大股東L'Occitane Groupe S.A持股約72.65%，以停牌前收市價計，該集團的街貨市值約112.57億元。若其私有化計劃一如之前所傳得到落實，無論之後歐舒丹母公司提出溢價幅度多少，均有望成為今年甚至近年涉值最大的私有化個案。在過去兩個月，該股股價更反覆上升，升幅高達47.9%。但有市場人士認為，今次該集團宣布終止私有化，股價或難免會受壓。

在歐舒丹醞釀私有化之前，由於港股市場處於相對低迷的時候，陸續有多家公司先後趁低提出私有化。當中又以已完成私有化的食品股達利食品（前上市編號3799）涉資最高，要向街貨持有人支付達57.06億元。

今年至今，市面出現的私有化個案超過10宗。目前在市場中仍在推進私有化計劃的公司數目達8家，在市場近期新股招股上市幾近絕迹之際，私有化公司數目之多，既為近年罕見。提出私有化者之中，更不乏具知名度的企業如IMAX China（1970）及保利文化（3636）等，涉及不同行業及資本。

永裕證券董事總經理謝明光表示，由於當前市况，股價反映不到公司的資產價值及生意狀况，對大股東此時趁低購入餘下街貨有利，日後亦不用為了符合合規要求而付出額外成本。同時，歐洲市場若給予市盈率較高，自會有誘因吸引歐舒丹大股東考慮私有化。