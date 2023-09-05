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太地擬近百億購滬兩地皮40%權益

【明報專訊】太古（0019）及太古地產（1972）聯合公布，太古地產已透過旗下公司，入標競投由上海陸家嘴（滬：600663），以及前灘國際持有的兩幅上海浦東新區地皮各四成股權，合共涉資97.1億元（人民幣，下同）。太古地產行政總裁彭國邦表示，在公司的1000億港元投資計劃下，正銳意拓展在內地的業務投資，希望發展更多項目，並體現太地對投資內地的長期承諾。

兩地皮分別位處洋涇及前灘

太地全資附屬公司錦洋、聯峰擬分別入標，向上海陸家嘴收購上海洋涇地皮四成權益，以及向前灘投資收購上海前灘地皮四成權益，代價分別為65.94億元及31.16億元，合計97.1億元。太地獲知會，公司為兩幅地皮的唯一合資格競投人，倘交易得以進行，交易預期將構成須予披露交易。

太地指，洋涇地塊及前灘地塊位於上海浦東新區中心地帶，洋涇地皮規劃的建築面積約38.99萬平米（包括地下零售建築積2萬平米）；前灘地皮規劃地上地下總建築面積約60.24萬平米。現時預期該等地塊將發展作零售、辦公、住宅用途，而洋涇地皮除上述用途外，亦會作文化用途。太地續指出，該交易符合公司繼續專注於發展內地市場，並透過發展綜合項目帶動市區創新求變的主要策略，預期可提升太地整體物業組合的長遠價值。