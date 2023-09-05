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美10年國債恐連蝕3年 暫負回報0.3% 面臨250年來最長跌浪

【明報專訊】美聯儲持續加息，推動債價下滑，債息向上。美銀（美：BAC）的分析指出，美國10年期國債今年可能連續第3年出現負回報，令其面臨250年來最長跌浪。美國10年期國債回報率在2021年為負3.9%，去年回報率更跌至負17%，是1788年以來最嚴重的年度跌幅。美國10年期國債回報率，今年迄今為負0.3%。美銀投資策略師Michael Hartnett指出，若美國10年期國債連續3年錄得負回報，這將會是美國250年歷史上首次。美國昨天勞動節假期，美股休市。

美國10年期國債孳息率曾在2020年3月跌至0.318厘的低位。不過美聯儲為遏抑通脹，自去年3月以來已加息11次，將聯邦基金利率由接近0水平，提升至5厘以上。債息亦隨美聯儲加息而不斷上升，美國10年期國債孳息率目前處於4.18厘左右，是2008年以來高位。對利率敏感的美國兩年期國債孳息率，亦由2020年5月的0.105厘低位反彈，目前處於4.87厘左右，是2007年以來最高水平。

近周資金流入股票基金較多

Hartnett及其團隊指出，與2010年代相比，2020年代的整體情况是股票和債券回報率較低，考慮到政治、地緣局勢、社會和經濟趨勢，預計這種情况仍會持續。截至8月30日當周的資金流向顯示，17億美元流入債券基金。相比下，103億美元流入全球股票基金。

不過迹象顯示，美國就業市場開始降溫，部分市場人士預期利率見頂，美國國債孳息率有望回調。

債市投資者料聯儲結束加息

瑞信全球策略師Andrew Garthwaite指出，美國10年期國債實際收益率，未來有可能由1.9厘降至1厘。瑞信的分析指，美國兩年期國債孳息率下行、經濟動力見頂、通脹不確定性等因素，都會限制美國10年期國債實際利率的水平。

Pimco投資組合經理Michael Cudzil指出，就業市場數據降溫，債市反映投資者認為美聯儲將暫時按兵不動，甚至可能結束加息。

貝萊德（BlacRock）的系統性多元策略基金投資組合經理Jeff Rosenberg稱，美聯儲需降低借貸成本，避免實際利率（經通脹調整後的政策利率）收緊。他說，雖然較高的利率仍會維持，但並非繼續加息，這就是債券市場對明年的看法。他較青睞美國兩年期國債，因為它們不僅收益率高，而且可能從美聯儲政策轉變中受惠，由於風險溢價的不確定性，長期債券的吸引力較低。

（綜合報道）

[國際金融]