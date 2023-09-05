平治CLA電動車續航力勝Tesla

電池體積大減 擬明年底量產

這是首款採用全新MMA純電模組化平台（Mercedes-Benz Modular Architecture）的全新CLA Class概念車，可大幅縮減電池體積，整體結構也比傳統電池更輕更堅固，計劃明年底開始量產。平治技術總監Markus Schaefer表示，這款新車的技術創新，突破了電動車系列的極限。

市場人士指出，在中國市場令人失望的銷售業績，促使平治下調部分電動車型的價格，並面臨加強產品陣容的壓力。法國車廠雷諾（Renault）的高層表示，不能承受與Tesla及中國電動車廠爆發減價戰的後果。寶馬（德：BMW）則警告，歐盟禁止內燃機汽車的計劃，將逼使歐洲廉價汽車製造商與中國競爭對手展開價格戰，但寶馬等專注於豪華房車市場的車廠，較能抵禦中國製造商的競爭。

（綜合報道）

[國際金融]