新綠債最多發行200億 保證息4.75厘 銀行界：料反應熱烈 建議每人抽10手

明報記者 歐陽偉昉

今年綠債將不遲於10月6 日公布認購結果，10月10日發行，10月11日在港交所（0388）上市（見表1）。是次綠債不設個人認購上限，與過去政府零售債券相同，每手為1萬元，每6個月派息一次，以循環分配機制配發。債券募得資金將撥入基本工程基金，為合資格類別的綠色項目融資或再融資。

被問為何不增發

金管局：需符政府發債總額

去年4月首隻零售綠債保底利率為2.5厘，發行時正值美國剛開始加息，加息預期下首日掛牌以低於發行價收市（見表2）。財經事務及庫務局長許正宇表示，是次綠債息率綜合考慮了類似產品利率、市場需求、未來市况等因素，投資者在二手市場買賣屬投資者個人決定，綠債有固定收益，信貸風險低具較高穩定性，可滿足不同投資需要，對今年綠債認購發行有信心。

今年銀債錄717億元破紀錄認購額，惟綠債維持最多200億元發行額，對於為何不增發，金管局副總裁陳維民指出，政府訂下每年650億元綠債及基建債券限額，今年有一部分已發行機構投資者債券，政府發債要符合發債總額。

港元拆息自去年下半年急升，現時銀行3個月定期利率企穩在4厘以上，5月時更曾高見5厘水平。中銀香港（2388）個人數字金融產品部副總經理周國昌指出，自半年結後銀行優惠定期利率已經下調，預料未來一兩個月料保持平穩，及後則視乎美國加息、本港銀行貸款需求、流動性，以及銀行取態。不過市場預期美國加息接近見頂，明年美國開始減息，今年綠債息率吸引，是好機會鎖定未來3年利息。

去年綠債吸引48萬人認購，周國昌預計今年認購人數很大機會超過50萬，換算每人可獲配3手至4手。他建議資金充裕的投資者，今次可認購10手綠債「盡攞」。去年發行的綠債破發後，至昨日跌至96.5元，周國昌則建議投資者反可在二手市場買入零售綠債，近期也有見該行投資者吸納。

分析：明年美料開始減息

藉此鎖定未來3年利息

富途證券香港首席策略師陸秉鈞表示，由於今年保證息率遠較去年高，加上現時港股表現欠佳，認購會較上次大幅增加，最多獲派發手數料少於去年的5手，在盡量獲發最多綠債前提下，建議可申購5手。