綠債所籌資金 為9類項目融資

【明報專訊】政府今次發行新一批零售綠債，是按政府綠色債券計劃發行，所得資金按綠色債券框架，可為9個「合資格類別」的項目融資或再融資。根據政府公布的《綠色債券報告2023》，截至今年7月31日已有72個項目被納入綠債計劃下，項目主要涵蓋6個類別，包括「能源效益和節約能源」、「污染預防及管控」、「水及廢水管理」、「綠色建築」、「適應氣候變化」和「廢物管理及資源回收」。
以「能源效益和節約能源」為例，政府除在啟德發展區、古洞北新發展區興建區域供冷系統，亦正在東涌東興建另一供冷系統，預期每年可節省3100萬度電力，相當於每年減少2.15萬公噸二氧化碳排放。另預期該系統可為個別用戶及社區帶來效益，包括節省原本需要在個別建築物裝設製冷機組的前期建設費用，減幅約5%至10%，以及減少東涌東內的熱島效應等。
「綠色建築」方面，耗資319億元的啟德體育園當然離不開。據報告指出，啟德體育園採用多項綠色和可持續發展設計，包括在天台安裝光伏系統及太陽能熱水系統等可再生能源技術、為所有私家車泊位提供電動車充電設施等。截至今年7月31日，該項目獲分配的綠債資金有123.7億元。政府過往發綠債大部分亦用於綠色建築，例如去年5月首批零售綠債資金用途比例上，有近六成半用作綠色建築，約有129.1億元。