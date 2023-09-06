受查馬可友聯納港股通 股價波動

外界關注證監會有否與中證監，按諒解備忘錄互通監管消息，以及滬、深交易所是否知悉兩股份涉股價操縱並為受查對象。

證監會與廉政公署上周二（8月29日）採取聯合行動（見表2），打擊懷疑市場操縱集團，涉嫌策劃推高兩家上市公司股價，並發出限制通知書凍結6家證券行，分別是富昌證券、富途證券、華業證券、利高證券、華盛資本証券及尊嘉證券，共8個客戶帳戶。這些資產與其中一家公司股份的懷疑市場操縱行為有關。

有否通知中證監

證監發言人拒評

根據政府憲報，上述被凍結的8個客戶帳戶，共涉及金額達4億元，其中富途證券共涉及3個客戶帳戶，當中一個帳戶，被凍結的金額達3.36億元。證監會又在憲報披露，有關公司的股份於2020年上市，今年股價曾升超過2倍。雖然調查仍在進行中，但至今取得的證據顯示，今年內有一群交易者曾就買賣該公司股份，按照事前安排採取一致行動，從而操縱交易，使該公司的股份人為地推高。

在今次聯合行動之前，馬可數字科技及友聯國際教育租賃，均於8月中獲恒指公司宣布納入恒生綜合指數。有關指數變動已於昨日（9月5日）正式生效。加入恒生綜合指數成分股後，兩股亦納入滬、深交易所下的港股通名單。對於有否與中證監分享受查公司的資料，證監會發言人接受查詢時不願置評。

中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量表示，相信兩地監管機構在監管方面有消息互通，但目前的機制是加入恒生綜指後，就會納入港股通，由於股份操縱仍在調查階段，不認為要立即叫停納入，最重要是資訊披露，讓投資者知悉，至於是否仍要投資，由投資者自行決定。

學者：最重要披露資訊

讓投資者自行決定

另外，多隻股份在納入恒生綜指後，周二獲納入港股通名單，股價個別發展，其中融創中國（1918）升25%，珍酒李渡（6979）升12%，中廣核礦業（1164）升3%。