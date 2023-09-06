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攜程次季多賺8倍 股價反挫8％

【明報專訊】攜程（9961）昨日開市前公布今年第二季業績，期內淨利潤為6.31億元（人民幣，下同），按年升8.1倍；經調整純利為34.34億元，按年由虧轉盈（見表）。受惠於旅遊市場顯著復蘇，集團上季收入按年升1.8倍至112.6億元，超過2019年疫情前同期29%。雖然攜程上季業績表現勝預期，不過股價開市後全日受壓，最多跌逾8%至301.2元，收市報304元，跌7.82%。

國際航空客運恢復疫前37%

集團表示，由於積壓旅行需求依舊強勁，令旅行預訂量不斷增加，內地酒店預訂量按年升1.7倍，當中長途酒店及短途酒店預訂量分別按年增長2.77倍及1倍，整體較2019年同期增長超過60%；雖然國際航空業客運量只恢復到37%，不過出境酒店和機票預訂量已恢復到2019年的60%以上，當中亞太地區仍是中國出境遊的主力，熱門目的地包括香港、澳門、東南亞和韓國。

境外方面，集團指內地遊客回歸成為全球旅遊市場復蘇和發展的主要催化劑，期內國際業務繼續保持強勁勢頭，國際OTA平台的機票預訂量按年升1.2倍，較2019年增長近1倍；整體酒店預訂創歷史新高，是2019年水平的逾兩倍。

攜程透露，今季受休閒需求帶動，旅遊市場繼續保持強勁勢頭，第三季至今內地酒店預訂較2019年同期增長超過70%，出境機酒預訂亦較2019年恢復至八成；國際OTA平台較2019年繼續保持三位數增長。

攜程聯合創辦人、董事會執行主席梁建章表示，上季中國旅遊行業顯著回暖，集團整體機酒預訂再創新高。現時中國消費者的消費需求開始從商品消費轉向服務消費，將持續增強產品供應，為未來機遇做好充分準備。

以今年上半年計，攜程期內純利為40.06億元，按年由虧轉盈，經調整純利錄54.99億元，同樣虧轉盈；收入升1.5倍至204.5億元。