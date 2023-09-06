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上月整體物業登記升5% 終止4連跌 錄4660宗涉近349億 反映7月政府寬按效應

【明報專訊】政府於7月份公布放寬按揭安排，令低迷的樓市稍見好轉。據土地註冊處最新公布，主要反映7月樓市表現的8月份整體樓宇買賣合約登記（包括住宅、車位及工商舖物業）錄4660宗，總值348.85億元，兩者按月均升逾5%，終止4連跌，惟宗數仍維持於5000宗以下低水平。業界估計，受惠長實（1113）上月推售油塘親海駅帶動，估計9月整體登記量將升穿5000宗，但未來仍要視乎美國本月議息結果及特首10月份《施政報告》。

中原研究部高級聯席董事楊明儀表示，8月整體樓宇買賣合約登記錄4660宗，總值348.85億元，較7月4426宗及329.67億元，分別上升5.3%及5.8%，連跌4個月後首度回升，但仍連續3個月處於5000宗以下。

當中，8月份整體住宅樓宇買賣登記錄3247宗及286.45億元，較7月3065宗及265.91億元，分別上升5.9%及7.7%。

二手私宅2339宗按月升近13%

至於上月份二手私宅登記量及金額亦見反彈，8月錄2339宗及182.8億元登記，較7月2079宗及170.9億元，分別上升12.5%及7%，但宗數及金額仍為去年12月後近8個月次低。

不過，在發展商減慢推盤步伐下，一手私宅8月錄735宗及83.7億元登記，較7月819宗及91.8億元，分別跌10.3%及8.8%，宗數為今年2月後6個月新低，金額則為今年1月後7個月新低。

一手私宅735宗見半年低

值得一提，今年首8個月，整體樓宇買賣合約登記已有43,908宗，較去年同期43,063宗微升近2%，金額涉3610億元，則較去年同期4308億元跌約16.2%，其中一手私宅首8個月錄7864宗登記，按年升4.2%，金額近1020億元，按年升15.5%；二手私宅同期則有22,552宗登記，按年少2.6%，金額涉1888.4億元，按年少9.3%。

業界料9月整體登記或破5000宗

楊明儀預計，今年全年一手料錄約1.3萬宗買賣登記，略高於去年10,261宗，並為2013年9753宗後近10年次低；而二手全年則料約3.2萬宗登記，與去年31,802宗相若，或為1996年有紀錄以來28年次低。

利嘉閣研究部主管陳海潮表示，上月推售的親海駅仍有500多伙未完成登記，預計將帶動9月一手登記量回升至逾900宗水平，按月升幅超過三成，金額亦有所上升；而二手私宅登記則料約2300多宗，估計9月整體登記量或升穿5000宗，未來市况要視乎美國加息結果，以及《施政報告》會否有救市措施出台等。

明報記者