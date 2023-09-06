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親海駅複式連錄撻訂 發展商殺訂86萬

【明報專訊】上月新盤市場共錄約50宗撻訂個案，為近8個月最多後，踏入9月再有新盤錄得撻訂。本港史上新盤「票王」、長實（1113）樓花期長26個月的油塘親海駅II，連錄兩宗複式戶撻訂個案，估計發展商殺訂逾86萬元。此外，已屆現樓的恒地（0012）粉嶺ONE INNOVALE 二期（ONE INNOVALE Bellevue），過去不足一周連錄9宗撻大訂，發展商昨日更新價單，部分單位加價3%，並敲定本周六於尖沙嘴美麗華廣場以先到先得形式重售。

油塘親海駅II 兩宗撻訂為3座6樓及7樓Sky Villa A1室，實用面積522方呎，屬兩房複式戶，成交價848.2萬元，實呎16,249元；以及3座3樓及5樓Garden Villa B1室，實用面積511方呎，同屬兩房複式戶，成交價878.9萬元，實呎17,200元。

INNOVALE二期9撻訂貨

部分加價3%

上述兩伙原於8月26日售出，惟成交記錄冊顯示，買家簽訂臨時買賣合約後，交易再未有進展，兩宗成交作價1727.1萬元，估計發展商各沒收5%訂金，共約86.3萬元。項目累錄5宗撻訂，累計殺訂逾217.3萬元。

明雋最快周六開現樓示範單位

另ONE INNOVALE 二期9伙撻訂貨，戶型涵蓋開放式至兩房一套連衣帽間不等，實用221至458方呎，部分單位加價3%，其中實用302方呎的C座8樓23室，去年9月1號價單中定價為444.5萬元，扣除最高7%折扣後，折實價約413.4萬元，該單位最新定價457.8萬元，最高折扣同為7%，折實價約425.8萬元，折實實呎14,099元。值得一提，發展商更新付款方法，即供成交期由原來的60天延長至90天，惟買方需在簽訂臨約30天時多付樓價5%訂金，另新增180天長成交期，折扣率為6%，較90天即減優惠少1%。

舊區矚目全新盤、佳明（1271）單幢新盤土瓜灣明雋，早前已獲批入伙紙，佳明集團營業及市務總經理馮倩平表示，原定本月2日起推售的22伙不受颱風影響，現按原定計劃發售中，最快周六開放現樓示範單位予公眾參觀，並於下月底交樓。項目自6月底開售，累沽約20伙，套現9500萬元，折實均呎約1.9萬元。