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新地apm辦電影首映禮撐夜經濟

【明報專訊】多個商場爭相舉辦活動支持夜經濟，新地（0016）觀塘apm繼一連9日夜書市後，周一晚更舉辦人氣男團MIRROR成員江𤒹生（Anson Kong）主演的電影《七月返歸》首映禮，吸引數千「生粉」到場支持。

新地執行董事馮秀炎表示，為配合政府夜經濟發展方向，新地商場即時起動夜間活動，包括推出紅星活動、文化藝術展覽、賞燈晚會、美食市集及針對夜消費的購物優惠，務求以多元化節目迎合不同客群，預期夜間活動的起動可推動整體人流升10%至20%，為商戶帶來更多晚市商機。

馮秀炎料商場人流增兩成

另該商場緊接將於9月16日晚上7時將舉行「XiX青春女團唱跳夜」，9月中旬起apm聯承阿根廷藝術家帶來「中秋萌寵樂甜園」進駐中庭，而9月28日至10月8日，apm重磅推出「美食大笪地」，一站式網羅環球美食、港式懷舊小食等，讓遊人玩樂至晚上11時。

恒地中環新海濱地王辦AI企劃

此外，恒地（0012）指出，於即日至10月31日期間，集團就旗下中環新海濱項目推出「Realising Our New Central Harbourfront x AI企劃」，首次融入全球科技新趨勢生成式人工智能（Generative AI）技術。恒地主席李家誠表示，中環新海濱發展項目以「橋樑」作為整個發展的設計概念，將提供大量綠化及公共空間，集團希望在城中心塑造一個蓬勃的社區，持續開發「海濱共享空間」。