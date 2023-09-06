鄧成波家族1.68億蝕放利園山道舖

較6年前買入價低4000萬

另核心商廈續錄低價成交，市場消息稱，金鐘海富中心二期低層05室，面積約1060方呎，以約2014萬元售出，呎價約1.9萬元，原業主2010年約1283萬元購入，持貨約13年，帳面獲利約731萬元或57%。

海富中心低層呎價低見1.9萬沽

此外，美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料顯示，8月份工商舖買賣登記量共錄351宗（主要反映7月份市况），按月上升約18.2%，而買賣登記金額錄38.76億元，按月增約27.7%。

鋑聯控股行政總裁（工商舖）盧展豪表示，隨着內地政府宣布「認房不認貸」政策及其他組合拳措施，預料內地的置業需求有望被釋放，內房面臨的財政危機得以紓緩，令投資信心恢復穩定，人民銀行正實施較為寬鬆的貨幣政策，相信北水有望流入本港，令本港工商舖市場維持平穩。