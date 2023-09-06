恒指挫387點 北水120億撈貨 58億吸盈富 重磅科網股內房股全線回吐

明報記者 陳偉燊

港股昨日總成交多達1015億元，不及恒生指數換馬前周一的成交，按日減少約511億元。但是首日染藍的國藥（1099）急跌8%成最差藍籌，攜程績優惟股價不升反跌，跌逾7%。重磅科網股如阿里巴巴（9988）及騰訊（0700）分別跌0.86%及1.32%。

國藥首日染藍急瀉8%

日前一度抽高的內房股昨日全線回吐，當中華潤置地（1109）及龍湖（0960）分別跌5.07%及4.36%。內銀股如建行（0939）及工行（1398）亦分別跌逾1.3%。內險股中人壽（2628）及平保（2318）亦跌逾3.2%。ETF繼續成為跌市低吸的重點，盈富基金錄得成交90.36億元，北水佔58億元，佔比高達64.19%。

外電：碧桂園已支付兩筆美元債息

另外，昨日有外電引述消息稱，陷於財困的碧桂園（2007）已經在寬限期內，支付兩筆美元債息並避免了違約。根據資料顯示，該集團原先要在8月7日支付該等到期債息，寬限期為9月5日及6日，涉資約2250萬美元。碧桂園的股價昨日跟隨大市回軟，跌0.98%。

此外，事隔近兩個月，再有新股上市。開發腫瘤免疫療法的新股宜明昂科（1541）昨日首日上市，股價曾較招股價18.6元高出18.28%，高見22元，但全日收市升幅大為收窄，收報19.52元，較招股價的升幅收窄至只有4.95%。未計手續費，每手200股約帳面賺184元。

恒指倘跌穿10天線 分析：技術走勢欠佳

第一上海首席策略師葉尚志表示，港股近期成交弱並有待改善，昨日先升後回吐，已經跌穿了50天線所在的18,900點附近，收市時低見18,456點，並貼近18,300點左右10天線的關鍵水平。若然該線跌穿，技術走勢會欠佳。