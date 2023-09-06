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8月港股轉手率達85% 恒指公司：交投仍維持活力

標籤：經濟

【明報專訊】恒指公司發表最新網誌，指出今年首8個月，本港股市日均成交額為1120億元，按年跌12%，低於自2003年1月以來的長期上升趨勢，惟8月港股交易轉手率達85%，與其長期平均值相若，可見市場交投仍維持活力。

今年首8月 日均成交額跌12%

恒指公司指出，港股今年日均成交額下跌，部分或由於2021年至2022年全球市場貨幣政策產生的充足流動性，刺激股市成交帶來的高基數影響。不過，該公司認為日均成交額下跌並不意味着港股失去活力。恒指公司指出，可以參考股市交易轉手率（即交易額除以市值），它可以部分消除股價帶來的扭曲效應，反映出交易量的趨勢。今年8月港股的交易轉手率為85%，或12個月移動平均值為83%，與其20年長期平均值82%相若，可見香港股市的交投仍維持活力。

轉手率與長期平均值相若

恒指公司又指，自2021年1月以來，香港股市交易轉手率的12個月移動平均線，一直徘徊在79%至87%之間，平均值為83%，即與長期平均值82%大致相若。鑑於股市交易轉手率趨勢大致穩定，日均成交額或成交額的下跌，是反映香港股市市值的下跌，而交易量大致穩定。

在旗艦指數中，恒生科技指數自2020年8月推出以來的交易轉手率平均為91%，比大市平均的交易轉手率82%更高，而同期恒生指數平均為67%，恒生中國企業指數平均則為77%。